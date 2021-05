Política Homem perde visão de um olho após ser atingido por bala de borracha disparada em ato contra Bolsonaro no Recife Daniel Campelo não estava participando dos protestos. Ele trabalha adesivando táxis e estava no centro do Recife para comprar material, mas acabou sendo atingido por um dos disparos feitos pela Polícia Militar do Recife

O autônomo Daniel Campelo, 51, perdeu a visão de um olho após ser atingido por um tiro de bala de borracha disparado durante as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado (29) no Recife. O protesto na capital pernambucana foi encerrado com bombas de gás lacrimogênio, tiros de balas de borracha e correria nas ruas do centro. O governador Paulo ...