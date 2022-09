Política Helicóptero da SSP para por falta de peça que governo diz estar indisponível no mercado brasileiro Defeito em item que controla combustível da aeronave deixa sem uso tanque “fireflex” doado pela União no mês passado para combate a incêndios

A ausência do helicóptero da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e do tanque ‘fireflex’ de 11 mil litros de água, cedido ao governo do Tocantins pela Força Nacional de Segurança (FNSP) no combate a incêndios tem uma razão: a aeronave está parada há mais de 15 dias com um defeito em uma peça indisponível no mercado brasileiro. A doação do tanque com capacidade para 1...