Política Heleno diz que governo não está pensando em intervenção militar: 'Não resolve nada' Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional defendeu atos antidemocráticos: 'São livres, espontâneos e permitidos'

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou nesta quinta-feira, 28, que ninguém no governo está pensando em uma "intervenção militar" e que uma ruptura democrática no País "não resolve nada". "Não houve esse pensamento (de intervenção) nem da parte do presidente nem dos ministros", disse em frente ao Palácio da Alvorada, a...