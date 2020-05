Política Heleno alertou que Bolsonaro não poderia ter acesso a relatório, diz Moro De acordo com o ex-juiz federal da Lava Jato, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) "se comprometeram a tentar demover o presidente".

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro afirmou em depoimento que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, alertou em reunião do conselho de ministros que não havia como fornecer ao presidente Jair Bolsonaro os relatórios de inteligência da Polícia Federal sobre os quais o chefe do Poder Executivo vinha manifestando i...