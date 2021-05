Política Hamilton posta vídeo a favor de protestos contra Bolsonaro Piloto é conhecido por seu engajamento social e ambiental

O piloto britânico Lewis Hamilton postou um vídeo das manifestações realizadas contra o presidente Jair Bolsonaro em seu Instagram nesta segunda-feira (31). As imagens mostram um sobrevoo sobre a Avenida Paulista, em São Paulo, tomada pelos manifestantes no último sábado (31). Naquele dia, milhares de pessoas foram para as ruas de mais de 100 cida...