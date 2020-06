Política Habeas corpus de Weintraub será analisado pelo STF no inquérito das fake news, no próximo dia 12 Em despacho publicado nesta segunda (1º) Edson Fachin determinou que o processo do ministro da Educação fosse incluído em lista que será apreciada na próxima semana

O habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça André Mendonça em favor do ministro da Educação Abraham Weintraub e investigados do inquérito das fake news será analisado em sessão virtual do Supremo Tribunal Federal que terá início no próximo dia 12. Em despacho publicado nesta segunda, 1º, o relator, ministro Edson Fachin, determinou que o processo fosse incluído e...