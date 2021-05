Política Grupo majoritário da CPI da Covid já vê provas de crimes de Bolsonaro na gestão da pandemia Principal objetivo dos depoimentos e coleta de evidências daqui para frente será atestar que o chefe do Executivo também cometeu crime contra a vida

Técnicos e integrantes do grupo majoritário da CPI da Covid, formado por senadores independentes e oposicionistas, acreditam que já há elementos que levam à incriminação do presidente Jair Bolsonaro por crime sanitário, ou seja, contra a saúde pública. A comissão pode, no relatório final, pedir ao MPF (Ministério Público Federal) o indiciamento do mandatário por il...