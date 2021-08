Política Grupo de Boulos vence eleição no PSOL e mantém vivo debate sobre união de partidos contra Bolsonaro Eles tiveram aproximadamente 60% dos votos, contra cerca de 40% de grupos concorrentes

O grupo de Guilherme Boulos (SP) venceu eleição nacional entre filiados ao PSOL que aconteceu nos finais de semana de agosto e continuará a ter posição dominante no interior da sigla. Também fazem parte do grupo o atual presidente, Juliano Medeiros, a líder do partido na Câmara, Talíria Petrone (RJ), e o deputado federal Ivan Valente (SP). Eles tiveram aproximadamente 60% do...