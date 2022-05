Política Governo veta aumento na margem de consignação em folha para servidores de 50% do salário líquido Wanderlei Barbosa alega que projeto de lei do deputado Olyntho Neto causaria superendividamento aos servidores públicos

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) vetou parte da lei aprovada na Assembleia Legislativa (AL) que aumentava o percentual do salário do servidor disponível para empréstimo consignado em folha. De autoria do deputado Olyntho Neto (Republicanos), a proposta inicial mudava o Estatuto dos Servidores para fixar o limite mensal de 70% da remuneração bruta. De aco...