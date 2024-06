Política Governo troca comando da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais Pasta que era chefiada por Narubia Silva Werreriá passa para Paulo Waikarnãse Xerente. Os atos estão publicados no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (24)

O Governo do Tocantins designou Paulo Waikarnãse Xerente para responder interinamente pela Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), inclusive quanto ao ordenamento de despesas, a partir desta terça-feira (25). O ato está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (24). Leia também: Amélio Cayres assume governo enquan...