Política Governo recua, cede ao centrão e aceita cumprir calendário para pagar emendas Anúncio acontece em meio à pressão do centrão e às vésperas de encontro do mandatário com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e líderes de bancada

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira (22) que o governo federal fechou um acordo com parlamentares e vai elaborar um calendário para o pagamento das emendas parlamentares. O anúncio acontece em meio à pressão do centrão, que vem aumentando desde o veto do presidente Lula (PT) a esse dispositivo na LDO (Lei de Diretr...