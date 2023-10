Passados 23 anos desde a instituição do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), pela lei nº 1.141, de 8 de março de 2000, assinada pelo ex-governador Siqueira Campos, falecido em julho, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou na segunda-feira, 16, a Lei nº 4.237, que recria a instituição.

Uma das principais mudanças é no quantitativo de cargos a serem ocupados pelo conselho, que agora passa a ter 21 assentos.

Na lei que foi revogada estabelecia que eram 7 representantes do Poder Executivo, agora são 5 representantes, além de dois representantes de entidades que tenham como finalidade institucional a proteção e a defesa dos direitos da mulher, mas com a nova lei será somente um representante.

Entre as competências do conselho está o atendimento às mulheres vitimadas por qualquer espécie de violência. Também tem o objetivo de assegurar à mulher as condições ideais de liberdade, com igualdade de direito e plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do Estado.

Apenas neste ano, de 1º de janeiro a 17 de outubro, a Secretaria da Segurança registrou mais de 10,2 mil boletins de ocorrência no painel de monitoramento da incidência criminal no Tocantins referentes à crimes tipificados na Lei Maria da Penha. A ameaça, com 3,2 mil boletins, é o crime de maior ocorrência, por natureza criminal. O segundo é a injúria contra a dignidade da mulher, com 1,3 mil e mais de 1 mil de lesões corporais praticadas contra mulheres.

No ano passado inteiro houve mais de 11, 1 mil boletins desta mesma natureza.

Membros do conselho

De acordo com a lei, o conselho será composto por representantes do poder público e da sociedade civil organizada, em caráter permanente. No total, serão cinco representantes do Poder Executivo, uma de cada secretaria do Estado:

- da Mulher;

- da Cidadania e Justiça;

- da Saúde;

- da Educação, Juventude e Esportes;

- da Segurança Pública;

A convite, também terá um representante de cada uma das seguintes instituições:

- Tribunal de Justiça do Tocantins;

- Ministério Público do Estado do Tocantins;

- Defensoria Pública Estado do Tocantins;

- Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins;

- Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins;

Além disso, também será composto com 10 membros titulares e respectivos suplentes, que representam a sociedade civil organizada, por meio de um processo eletivo que será coordenado por uma comissão a ser designada pelo Cedim.

A lei estabelece ainda que a participação no Cedim é considerada de interesse público relevante e não é remunerada e caberá à Secretaria da Mulher fornecer o suporte de natureza técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Cedim.

Especialistas comentam sobre a criação do Cedim

A advogada especialista em direitos das mulheres, Karoline Chaves comenta sobre a importância do conselho voltado às mulheres.

“A criação de conselhos de direitos é sempre importante no âmbito de um estado democrático de direito. Há anos não tem um conselho estadual de direitos das mulheres. E por que falo no plural? Porque é imprescindível que este conselho possa abranger a diversidade de mulheres que temos no nosso estado: negras, indígenas, quilombolas, trans, lésbicas, bissexuais, mulheres jovens, mulheres idosas, do campo e da cidade”.

Ela ressalta ainda que com a criação do conselhos também será possível receber denúncias.

“Quando efetivos, podem receber denúncias de violação de direitos humanos de mulheres que podem ser encaminhadas para o Conselho Nacional de Direitos das Mulheres. Conselho este do qual já fiz parte, e hoje está reconstruindo políticas públicas que ao longo dos últimos 4 anos foram sucateadas”.

A advogada especialista em direitos das mulheres, Stella Buenos, explica que Conselhos de Direitos das Mulheres têm papel fundamental no fortalecimento do controle social nas políticas públicas para as mulheres e na articulação da rede de enfrentamento à violência e dos movimentos de mulheres e feministas e na democratização da participação junto às instâncias públicas.

“Assim considerando que a função precípua dos Conselhos de Direito é a deliberação e controle relativos às ações públicas de promoção dos direitos com eficiência, eficácia e proatividade, é imprescindível que sua disposição e estrutura organizacional estejam em consonância com realidade atual das diretrizes e normas de políticas públicas à que são destinadas, o que não era o caso do antigo Conselho Estadual de Direito das Mulheres do Tocantins”.

Ela ressalta ainda que o Tocantins ocupa o 1º lugar do país no ranking de feminicídio, por isso o Cedim é necessário. “Em números proporcionais e, por esse motivo, o CEDIM-TO é, de fato, uma grande conquista das mulheres tocantinenses que sofrem, de forma expressiva, com a violência de gênero, em especial, a violência doméstica e familiar”.

A advogada enfatiza sobre a relevância do conselho. “Para que viabilize a integração da rede de proteção à mulher ao poder público e a sua ampliação para todos os municípios do estado, objetivando possibilitar a implementação e efetiva concretização de direitos e garantias das mulheres”.