Política Governo quer empréstimo de R$ 30 milhões para parque que será repassado à iniciativa privada Projeto seguiu para a Assembleia Legislativa nesta terça-feira pede autorização para contrair empréstimo no Banco do Brasil

O governador Mauro Carlesse (DEM) enviou para a Assembleia Legislativa na terça-feira, 8, em regime de urgência, um projeto de lei pedindo autorização para contratar empréstimo de R$ 30 milhões com o Banco do Brasil para aplicar no Parque Tecnológico do Tocantins, antes de repassar o projeto para a iniciativa privada. Em novembro, o governo inclui o Parque Te...