Política Governo publica lista progressão funcional de mais de 10 mil servidores Reposição começa a ser paga a partir de 1º de dezembro, mas o passivo entre as datas de aquisição e de implementação da progressão será pago depois

Em diversas portarias publicadas nesta quinta-feira, 16, a Secretaria da Administração concedeu a progressão funcional a 10.490 servidores estaduais. Com as evoluções funcionais, os servidores listados são reposicionados em novos níveis e referências salarias que serão implementadas em folha de pagamento a partir de 1º de dezembro deste ano, de acordo com os documentos a...