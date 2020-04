Decreto baixado pelo governador Mauro Carlesse (DEM) na segunda-feira, 13, mostra que o governo estadual muda a estratégia de enfrentamento ao coronavírus. A nova norma recomenda aos prefeitos tocantinenses a edição de novas regras para permitir o funcionamento do setor de comércio e serviços que não são essenciais. Conforme o decreto o comércio deve manter “rígido” controle de acesso da população para evitar aglomerações, estimular a lavagem das mãos e o uso de álcool em gel 70%.

Também orienta a adoção de distanciamento social apenas grupos isolados e não mais de forma geral, para todas as pessoas. Esse distanciamento seletivo afetará que tem mais risco de desenvolver a Covid-19 como idosos e pessoas com doenças crônicas (diabetes, cardiopatias etc.) ou condições de risco como obesidade e gestação de risco.

Em nota divulgada à imprensa, o governo diz que a medida ocorreu após videoconferência do Comitê de Crise para prevenção do novo Coronavírus na segunda-feira e porque o Estado conseguiu se manter estável no número de casos confirmados da Covid-19 durante o primeiro mês de vigência do decreto de calamidade pública, sem colapso na rede pública de saúde.

A recomendação do governador prevê que as regras municipais devem garantir que os estabelecimentos retornem com filas demarcadas com distância de 2 metros entre as pessoas, ambientes arejados, banheiros higienizados com a oferta de sabão líquido e toalha de papel para limpeza das mãos, além do uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

Acipa vê equilíbrio

A Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa) aprova a mudança de rumo. “O Governo do Estado demonstrou o necessário equilíbrio e bom senso na condução desta pauta tão sensível”, afirma o presidente, Joseph Madeira.

“E isto representa um grande alívio não só para a classe empresarial, como também para tantos pais e mães de famílias que aguardavam ansiosamente por essa perspectiva de voltarem ao trabalho, para terem de volta a sua dignidade e a sua esperança”, completa.

Segundo o governo, participaram da reunião virtual o presidente do Tribunal de Justiça, Helvécio de Brito Maia Neto; a procuradora-geral de Justiça, Maria Cotinha; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO), Severiano Costandrade; o defensor público-geral, Fábio Monteiro; o presidente da seccional OAB-TO Gedeon Pitaluga Jr; Tenente Coronel Marcelo Costa de Abreu Subcomandante do 22° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro e os secretários Rolf Vidal (Casa Civil); Sandro Henrique Armando (Fazenda e Planejamento); Adriana Aguiar (Educação, Juventude e Esportes); Cristiano Sampaio (Segurança Pública); Élcio Mendes ( omunicação); além dos comandantes Reginaldo Leandro (Bombeiros); Jaizon Veras (Polícia Militar); e Marcos Cezar Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Halisson Melo.