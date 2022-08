Política Governo muda cúpula da PM com a troca do comandante-geral e chefia do Estado Maior Mudanças na cúpula da Polícia Militar começaram na sexta-feira com a saída do coronel Wesley da chefia do Estado Maior e de Silva Neto do comando geral neste sábado

Um dia após a exoneração do coronel Wesley Borges Costa da chefia do Estado Maior da Polícia Militar, publicada na sexta-feira, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) exonerou o coronal Silva Neto do cargo de comandante-geral da Polícia Militar, em edição extra do Diário Oficial publicada neste sábado, 27, às 18h47. No posto de comandante-geral da PM, o gove...