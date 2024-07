Política Governo Lula empurra com a barriga a relação com os militares, diz Luiz Felipe Alencastro O historiador catarinense Luiz Felipe de Alencastro ascendeu como um afiado analista político do país durante a ditadura militar, calcando proeminência tanto na historiografia do Brasil escravocrata quanto nas radiografias a quente da política nacional

A relação do governo Lula com os militares tem sido de "empurrar com a barriga", mas a tendência é que tudo vá se normalizando conforme os eventos de 8 de janeiro de 2023 fiquem mais distantes na memória. A opinião não é de qualquer um. O historiador catarinense Luiz Felipe de Alencastro ascendeu como um afiado analista político do país durante a ditadura milita...