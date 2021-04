Política Governo lista 23 acusações que podem ser abordadas na CPI da Covid; veja A relação de 23 itens foi encaminhada por e-mail a 13 ministérios

Uma tabela da Casa Civil da Presidência lista as acusações frequentes sobre o desempenho do governo federal no enfrentamento à Covid-19. A relação de 23 itens, à qual o UOL teve acesso, foi encaminhada por e-mail a 13 ministérios. Cada um deveria produzir respostas para rebater as afirmações e encaminhá-las à Casa Civil até a última sexta-feira (23). O ministro da...