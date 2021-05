Política Governo libera remuneração acima do teto; Bolsonaro está entre beneficiados Atualmente, caso a remuneração do servidor somada aos ganhos previdenciários (como aposentadoria) ultrapasse o limite salarial do funcionalismo, aplica-se o “abate-teto” para reduzir a quantia

