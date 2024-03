Política Governo lança plano para juventude negra com de bolsa de R$ 500 e programa de câmeras corporais Valor será pago por um ano a jovens negros em cursos de capacitação de institutos federais

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta quinta-feira o Plano Juventude Negra Viva, com ações voltadas para esse público em áreas como saúde, educação e segurança pública. Uma das ações do plano é a criação de um projeto nacional para o uso de câmeras corporais por policiais, para evitar abordagens violentas contra jovens negros. O plan...