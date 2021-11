Política Governo interino anuncia audiência sobre concessão do Jalapão no dia 30 Em coletiva, estado divulgou audiência pública em Mateiros no dia 30 de novembro e em 1º de dezembro em Palmas e ampliação até 11 de dezembro da consulta pública virtual

O prazo de consulta pública sobre a concessão do Jalapão foi prorrogada para o fia 11 de dezembro. A audiência pública em Mateiros será no dia 30 de novembro e em Palmas, no dia 1º de dezembro. O Palácio Araguaia repassou a informação na manhã desta segunda-feira, 8, em uma coletiva de imprensa realizada em Palmas. A Secretaria de Parcerias e investimentos public...