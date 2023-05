Os policiais militares do Tocantins que atuaram na Operação Canguçu foram recebidos durante uma cerimônia que ocorreu por volta das 17h desta quinta-feira, 18, no Quartel do Comando Geral (QCG) em Palmas.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) entregou medalha de honra ao mérito aos militares durante a cerimônia e ressaltou o trabalho integrado das polícias em discurso.

“O que eu tiro de tudo isso foram as integrações dos governos, integração das polícias na luta contra a criminalidade defendendo o nosso território, o nosso cidadão de bem. Nós sabemos o quanto isso aterrorizou as pessoas no vale do Araguaia, são muitas cidades e muitas aldeias. Mas graças a Deus chegamos a um final feliz porque todos os nossos homens que foram retornaram para suas casas”.

O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, também destacou sobre a importância da federação em ajudar os estados brasileiros em momentos como o da operação Canguçu.

“O Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública vão apoiar todos os estados da federação, e o Tocantins está entre eles porque é nosso dever fazê-lo. Nós não precisamos de alinhamento político para ajudar os estados quando eles precisam. O que me traz aqui é o nosso dever. É importante que a criminalidade saiba que vai enfrentar a autoridade do estado brasileiro”.

Ao responder perguntas da coletiva de imprensa, o comandante-geral da PM, coronel Márcio Barbosa, disse acreditar que não há mais suspeitos no local. “Nós encerramos uma parte da operação que era aquela de captura dos assaltantes que estavam na região de mata, lá todos os que estavam foragidos foram capturados, alguns morreram, outros presos, então a gente tem evidências que não tem mais assaltantes naquela região”.

O coronel afirmou que haverá um efetivo reduzido no local para garantir a segurança dos moradores.

A corporação participou da força tarefa de captura de criminosos que tentaram assaltar uma transportadora de valores em Confresa (MT) e depois se refugiaram na zona rural do estado. Dezoito criminosos morreram durante confrontos e cinco foram presos, dois deles na área do cerco policial. E outros três que teriam ajudado na logística do crime.

Além das prisões e mortes, a operação também apreendeu 26 armas, entre os quais dois fuzis .50 e 11 AK-47, carregadores, milhares de munições, coletes balísticos, capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

Segundo a PM, a operação vai entrar na 2ª fase da operação, com barreiras, bloqueios e serviço de inteligência para identificar quem apoiou o restante da quadrilha.

“Nos próximos dias terá um policiamento reduzido e o serviço de inteligência também atuará. E o trabalho de polícia judiciária está sendo feito. Estamos há oito dias com o nosso efetivo sem ver nenhum vestígio de assaltantes, o que nos leva a crer que não tinha mais nenhum criminoso”.

Também estiveram presentes na solenidade, deputados estaduais, federais, secretários de estado e outras autoridades.

Histórico

A operação iniciou no dia 10 de abril depois de uma tentativa frustrada de um grupo de criminosos que assaltaram uma caixa-forte da transportadora de valores Brinks em Confresa, e depois fugiram para o interior do Tocantins.

Cerca de 350 policiais militares e civis do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais atuaram nas buscas dos suspeitos que se refugiaram na zona rural do centro-oeste estado.