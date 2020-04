Entre os 80 imóveis da União que o Ministério da Economia pode ceder para a construção de hospitais de campanha há imóveis relacionados no Tocantins. Uma das áreas apontada é um terreno comercial de 6 mil m², que é destinado ao Ministério da Saúde, na Avenida NS-02, em frente à entrada da quadra 21, próximo à JL Meurer, na região central da capital.

De acordo com o superintendente do Patrimônio da União em Tocantins (SPU/TO), Lucio Silva Alfena, o órgão mapeou cinco terrenos e imóveis da União em Palmas, para responder à demanda apresentada pela Presidência da República e Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.

A definição dos locais onde serão instalados a unidades emergenciais será dos Ministérios da Saúde e da Defesa com prioridade para capitais dos estados e grandes centros urbanos.

Áreas

- Terreno comercial de 6 mil m² destinado ao Ministério da Saúde, murado e sem construção na região central de Palmas (Avenida NS-02);

- Dois terrenos comerciais localizados na região central, destinados à sede da Procuradoria da República, sem construção ao lado da Receita Federal e antiga sede do Ibama;

- A antiga sede do IBAMA, imóvel desocupado e em péssimo estado de conservação com área de terreno de 1.988,00 m² e 1.886,22 m² de área construída, também na região central a 3 km do HGP;

- Terreno comercial destinado à construção da sede da Polícia Federal ao lado da subestação II da BRK e do anexo do Poder Judiciário, na NS 10 (do Makro) com 10.374,56 m² a 4 km do HGP;

- Terreno comercial destinado à construção da Casa da Mulher Brasileira, na NS-2 na altura da 904 Sul. Na avaliação da SPU Tocantins, possui melhoramentos públicos disponíveis como iluminação pública, rede elétrica, rede de água e coleta de lixo e fica a 5,5 km do HGP, com área de 6.825,00 m².