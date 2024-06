Política Governo exonera secretários de Esporte, Governadoria e presidentes do Ruraltins e ATR Entre os nomes estão Elenil da Penha e Osires Damaso, que faziam parte do alto escalão. Secretários executivos e gestores de outras pastas vão acumular as funções

Os nomes de integrantes do alto escalão do governo estadual estão dentro de exonerações publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5). Entre eles estão Elenil da Penha, da Secretaria dos Esportes e Juventude, e Osires Damaso, da Secretaria Executiva da Governadoria. Segundo o diário, também foram exonerados Israel Domingues Guimarães Júnior, presid...