Política Governo estadual quer empréstimo de R$ 150 milhões para duplicar acesso da capital à BR-153 Projeto enviado na segunda à Assembleia pede autorização para contratação no Banco do Brasil

O governo do Tocantins divulgou que o governador Mauro Carlesse (DEM) protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa na segunda-feira, 4, para que os deputados autorizem o Executivo a tomar emprestados R$ 150 milhões no Banco do Brasil para duplicar a TO-080 entre Palmas e Paraíso, na BR-153, com 54 km. Segundo o governo, a duplicação vai inte...