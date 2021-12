Política Governo Estadual decreta luto oficial de três dias pela morte de Joaquim de Lima Quinta O ex-prefeito de Araguaína faleceu nesta segunda-feira em Goiânia

O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, decretou luto oficial de três dias no Tocantins após o falecimento do ex-prefeito de Araguaína, Joaquim de Lima Quinta, aos 89 anos. Quinta morreu na madrugada desta segunda-feira, 20, no Instituto do Rim de Goiânia (GO), onde estava internado desde o dia 11 de dezembro. O Decreto nº 6.374 do luto será publicado no...