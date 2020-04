Segundo informações divulgadas pelo governo do Estado, a instalação de Barreiras de Aconselhamento e Testagem para a prevenção da Covid-19 é uma das medidas que podem ser adotadas no Tocantins. A ação, segundo a nota, irá orientar viajantes sobre as medidas sanitárias adequadas na viagem e permitir a testagem de pessoas que tenham os sintomas de Covid-19 durante os percursos. A definição de quando isso será adotado deve sair hoje após reunião do comando das forças de segurança pública.

A possibilidade foi tema de videoconferência do governador Mauro Carlesse (DEM) e prefeitos das principais cidades do Estado na quarta-feira, 29, na tentativa de tomar medidas alinhadas entre as gestões estadual e municipais.

Ao menos 3 caminhoneiros já morreram no Estado em decorrência da doença desde o início da pandemia e há profissionais do volante internados nos hospitais do Estado.