Política Governo diz ter votos para aprovar PEC dos Precatórios no Senado Líder do Governo, Fernando Bezerra (MDB-PE), ainda busca acordo para ampliar apoio ao texto, que pode voltar à Câmara

O líder do Governo no Senado e relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse nesta quarta- feira (17) que o Planalto tem votos para aprovar a proposta como veio da Câmara em 30 de novembro. A margem de votos, entretanto, é pequena e ele trabalha num acordo com a oposição para que se chegue a um consenso. Na conta ...