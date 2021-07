Política Governo defende no TCE aluguel de jatinhos e helicóptero e diz que valor ficou em R$ 28 milhões Secretário Divino Siqueira também criticou Tribunal de Contas pela publicação do processo de análise da licitação disponível no site do órgão

O secretário de Estado da Governadoria Divino Allan Siqueira defendeu junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a contratação de dois jatinhos e um helicóptero para o transporte do governador Mauro Carlesse (PSL). Após o JTO ter divulgado a licitação, estimada em R$ 32,9 milhões, no dia 10 de junho, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) abriu um processo para analisar a licitação e apontou uma série de irregula...