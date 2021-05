Política Governo cria grupo para iniciar regulamentação da nova Lei de Licitações no Tocantins Grupo instituído na sexta-feira será formado por servidores da Procuradoria Geral, Controladoria , Casa Civil e secretarias da Administração, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento

O governo do Tocantins criou um Grupo Técnico de Trabalho para iniciar o processo de regulamentação da nova Lei de Licitações (Lei n° 14.133) no Tocantins. Sancionada no dia 1° de abril pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei atualiza as regras para a contratação de bens e serviços pelo poder público e possui pontos que precisarão ser regulamentados no âmbito estadual. A nova l...