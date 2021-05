Política Governo Bolsonaro prepara decreto para limitar retirada de posts e perfis das redes sociais O texto impede que as companhias retirem informações do ar somente por julgarem que as próprias políticas foram violadas pelos usuários

O governo federal prepara decreto para limitar a exclusão de conteúdos das redes sociais e engessar decisões de empresas como Youtube, Twitter, Facebook e Instagram. O texto impede que as companhias retirem informações do ar somente por julgarem que as próprias políticas foram violadas pelos usuários. O decreto planejado também determina que publicações só devem ...