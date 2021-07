Política Governo Bolsonaro demite diretor da Saúde que teria dado aval para reverendo negociar vacinas Laurício Monteiro Cruz teria dado aval para que um reverendo negociasse doses da AstraZeneca em nome do governo com a Davati

O governo Jair Bolsonaro exonerou nesta quinta-feira (8) mais um servidor do Ministério da Saúde citado por Luiz Paulo Dominghetti Pereira no âmbito das negociações da pasta com a Davati Medical Supply. Trata-se de Laurício Monteiro Cruz, que deixa o posto de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do min...