Política Governo Bolsonaro ataca The Economist após reportagem crítica mostrar Cristo Redentor sem ar Os ataques foram feitos pela Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) em uma série de 23 tuítes

Em uma sequência de 23 tuítes neste domingo (6), a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) atacou a revista The Economist após a reportagem especial "É hora de ir embora", sobre o Brasil, com dez páginas que abordam temas como economia, corrupção, Amazônia e as perspectivas para o país. Uma das críticas traduziu incorretamente termo da revista britânica. A Seco...