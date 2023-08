A Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins (Sepot) divulgou no início da noite desta quinta-feira, 17, um balanço positivo do encontro de dois dias com mais 60 lideranças indígenas dos povos Apinajè, Awá-Canoeiro, Javaé, Kanela, Karajá, Karajá-Xambioá, Krahô, Krahô Kanela, Krahô Takaywrá, Tuxá e Xerente.

Segundo o órgão, a discussão irá subsidiar a construção do Mapeamento Situacional dos povos indígenas do Tocantins e representou uma oportunidade de conhecer a realidade de cada povo e suas demandas para identificar as principais necessidades em e definir prioridades.

Por meio da assessoria de imprensa, a secretária da pasta, Narubia Werreria, analisa o debate do encontro como “demonstração de união e apoio mútuo” e serviu para mostrar que o trabalho com as comunidades indígenas precisa de alinhamento para levar as políticas públicas aos povos indígenas, referindo-se ao resultado dos trabalhos.

Entre as demandas destacadas pela pasta estão “concurso público específico para indígenas, melhorias em infraestrutura, saneamento, estradas, habitação, segurança para as mulheres, educação ambiental e combate à incêndios, acesso à saúde, investimento em turismo, apoio ao empreendedorismo e ao artesanato”.

A pasta também destacou ações em andamento a exemplo de termos de cooperação técnica com a Secretaria de Indústria e Comércio para projeto de piscicultura nas aldeias, junto à Polícia Federal e Secretaria da Segurança Pública para estruturar rede de segurança integrada com atuação em casos de violência contra a mulheres, crianças e idosos indígenas e junto Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para desenvolver o empreendedorismo junto a indígenas que trabalham com artesanato.

De acordo com a pasta, o governador em exercício, Laurez Moreira, assegurou que o governo irá analisar as demandas conforme as pastas responsáveis e citou a construção de um grande centro de eventos na Ilha do Bananal previsto para ser construído com recursos de emenda parlamentar do deputado federal, Ricardo Ayres (Republicanos).