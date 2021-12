Política Governo anuncia pagamento de R$ 50 milhões em retroativos da data-base até dia 24 Em coletiva, governador interino afirma ter consultado TCE para pagar mais R$ 100 milhões em progressões atrasadas

Atualizado às 12h56 Os servidores do Estado devem receber o retroativo da data-base referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 2015 até o dia 24 deste mês. O anúncio foi feito pelo governador Wanderlei Barbosa (sem partido) em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 9, no Palácio Araguaia. O percentual das progressões gi...