O governo do Tocantins anunciou nesta segunda-feira, 20, que irá instalar três hospitais de campanha para enfrentar o coronavírus em Palmas, Araguaína e Gurupi.

De acordo com o texto, a intenção é montar o da capital no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, por ser próximo ao Hospital Geral de Palmas (HGP).

Para viabilizar a instalação, o governo encaminhou o pedido de cessão do local à Prefeitura de Capital também na segunda, em que Estado e município decretaram ponto facultativo, o que impossibilitou a confirmação do protocolo do documento e eventual resposta ao pedido por parte da Prefeitura de Palmas.

No twitter, a prefeita de Palmas afirmou que não foi consultada.

Li em um site, que o governo do TO construirá hospitais de campanha em Palmas, Gurupi e Araguaína. Super louvável a iniciativa, principalmente depois do decreto “libera geral”. Continuo colocando os espaços públicos de Palmas à disposição, mesmo não sendo solicitados até hoje — Cinthia Ribeiro (@CinthiaCRibeiro) April 20, 2020

O anúncio ocorreu no dia em que a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou a primeira internação de uma paciente com Covid-19 na rede pública. Até então, dentre os 35 casos confirmados, as três internações ocorreram em hospitais privados de Palmas e Goiânia.

No início do mês, o governo federal também mapeou 5 áreas na capital de terrenos e prédios do governo federal que podem ser usados para abrigar a unidade.

O texto publicado pelo governo não revela quem irá fazer a instalação, qual prazo, quantas pessoas irão trabalhar entre médicos e outros profissionais, se serão contratados, nem outro dado que possa dar dimensão das unidades. O JTo solicitou as informações, mas não obteve resposta.

Segundo a nota o espaço em Palmas é próximo ao HGP, tem rede elétrica e fácil acesso pela Teotônio Segurado e servirá para criação de leitos hospitalares e UTIs com projeção de 100 em Palmas, 50 nos hospitais de campanha de Araguaína e outros 50 em Gurupi. Os locais das unidades do interior não foram informados.

O governo confirmou a ocupação de 56% dos 450 leitos do HGP restando 198 desocupados na segunda-feira. A unidade, referência para tratar pacientes com coronavírus no Tocantins tem 16 UTIs adaptadas com respirador e 20 leitos comuns, dos quais 2 são para isolamento na sala de estabilização(com respirador). Em Araguaína, o Hospital Regional tem 10 leitos adaptados com respirador e seis leitos clínicos.