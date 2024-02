Política Governo ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram impeachment de Lula Informação foi dada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a líderes da base do governo

Membros do governo federal afirmaram a lideranças da Câmara dos Deputados que aqueles que assinaram pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT) por ele ter comparado as mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto irão sofrer consequências do Executivo. A informação foi dada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a líderes da base do governo em reu...