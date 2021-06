Política Governo abre licitação para alugar aviões e helicóptero para governador por mais de R$ 32,9 milhões Escolha será no dia 18 de junho e prevê 1.920 horas de voos anuais em três aeronaves para o governador e assessores

Ao alegar que os atuais contratos firmados pelo Governo do Tocantins de aluguel de aviões não estão atendendo a demanda existente, a Secretaria Executiva da Governadoria abriu uma nova licitação, estimada em R$ 32,9 milhões para alugar aeronaves. A novidade é a inclusão de um helicóptero, com 50 horas mensais e 600 horas anuais, para deslocamento do govern...