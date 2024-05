Política Governador sanciona lei de doação de terreno para construção de hospital municipal de Palmas A lei está publicada no Diário Oficial do Estado de terça-feira (21). A obra deve ser concluída dentro de cinco anos

O governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou na terça-feira (21) a Lei nº 4.416 que autoriza a doação de terreno para a construção do Hospital Municipal de Palmas. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e está prevista para ser concluída em cinco anos. De acordo com o Estado, a área doada fica localizada na Quadra ACSU SO 130 (a...