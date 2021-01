Política Governador muda comando da agricultura e chefia do Gabinete Jaime Café, suplente de vereador em Palmas, assume pasta da agricultura e presidente do Naturatins é nomeado chefe de gabinete do governador

O governador Mauro Carlesse, deu início nesta sexta-feira, 8, à reforma administrativa anunciada no fim de 2020 com mudanças no primeiro escalão. Suplente para vereador em Palmas, o ex-deputado estadual e ex-secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura no governo Siqueira Campos (2011-2014), Jaime Café volta a comandar a pasta no lugar de Thiago Pere...