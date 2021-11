Política Governador interino convida Hercy e Halum para pastas de turismo e governadoria Hercy Filho e César Halum estão entre os nomes que Wanderlei Barbosa quer na estrutura de auxiliares diretos

O governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) quer concretizar mais mudanças na lista de auxiliares diretos. As duas áreas com tratativas avançadas para confirmação dos titulares é do turismo e da governadoria. “O governo precisa caminhar”, justificou ao JTo. Para a primeira, o governador convidou o chefe de gabinete do Ministério do Turismo, Hercy Ayres ...