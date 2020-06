O governador Mauro Carlesse (DEM) é o convidado do partido para encerrar o webinar "Desafios da pós pandemia para a gestão pública" organizado pela direção nacional do partido.

Com início às 17 horas, o seminário contou com participação de economistas e convidados, como o prefeito de Salvador ACM Neto, o primeiro mandatário a falar no evento, em que é feito a discussão dos efeitos na economia e nas cidades durante o período de quarentena. O encontro também discute como os atendimentos virtuais, “lives” e vídeos no corona e pós-corona como mudanças que o vírus impõe aos gestores, gerando inclusive uma certa solidão do poder. Antes de Carlesse também houve a fala do prefeito de Curitiba, Rafael Greca .

Depois da fala do governador haverá abertura para perguntas dos internautas e de membros do partido em diversos estados.

O evento transmitido pelo Youtube será encerrado pela fala do gestor tocantinense.