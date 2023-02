Política Governador exonera todos os titulares de secretarias e autarquias do Estado Executivos e vice-presidentes vão responder interinamente até que a reforma seja concluída. Medida ocorre na véspera dos trabalhos da Assembleia Legislativa

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), exonerou todos os titulares dos diversos órgãos e entidades da administração direta e indireta do executivo estadual, com validade a partir da terça-feira, 7. Publicado no Diário Oficial do Estado edição nº 6.265, desta segunda-feira, o Ato nº 227 manteve apenas os comandantes da Polícia Militar, coronel Márcio Antôni...