Governador em exercício quer discutir retorno da jornada de seis horas

Nesta terça-feira, 26, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, anunciou que vai discutir o retorno da jornada de seis horas no serviço público estadual. O assunto será debatido com a Secretaria de Estado da Administração (Secad) e com sindicatos dos servidores públicos. O anúncio ocorreu durante as boas vindas ao novo secretário estadual de Segurança Pública, W...