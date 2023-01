Política Governador diz que irá colaborar com outros estados para reestabelecer ordem pública Apoiador de Bolsonaro na campanha, Wanderlei Barbosa diz, em nota, que se juntará aos governadores que cobram apuração dos atos terroristas em Brasília

Em nota divulgada à imprensa por volta das 19h o governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (Republicanos) chamou de “lamentáveis” as cenas de invasão de militantes golpistas às sedes dos Três Poderes e disse que vai se juntar aos demais governadores na defesa da Democracia. Mais cedo, o Fórum Nacional dos Governadores divulgou nota de repúdio contra os atos e os c...