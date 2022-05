Política Governador anuncia escolha de Ângela Haonat como desembargadora Wanderlei Barbosa afirma ter respeitado a votação da lista tríplice formada em votação do TJTO

A advogada Ângela Issa Haonat é a escolhida pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Tocantins. A escolha do gestor recaiu sobre a mais votada, com 10 votos, na sessão desta quinta-feira 5. Os outros dois membros da lista tríplice eram Arthur Oscar Thomaz Cerqueira e Marcos Antônio de Sousa. Segundo divulg...