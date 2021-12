Política Governador afastado, Mauro Carlesse lamenta morte de Brito Miranda em nota Carlesse diz que Brito Miranda deixou “um grande legado e seu nome marcado na vida política tocantinense”

O governador afastado, Mauro Carlesse, encaminhou uma nota lamentando a morte de José Edmar Brito Miranda, ex-secretário de Infraestrutura do Estado e pai do ex-governador Marcelo Miranda, que faleceu neste sábado, 25, em São Paulo. O Estado e Palmas decretam luto oficial de três dias pela morte. Na nota, o Carlesse expressa seus sentimentos a família, amigos admiradores e c...