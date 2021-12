Política Governador afastado, Mauro Carlesse é citado para se manifestar no processo de impeachment Político tem o prazo de 15 dias para apresentar sua defesa no processo

O governador afastado, Mauro Carlesse, foi citado para se manifestar sobre o processo de impeachment em andamento na Assembleia Legislativa. O político estava sendo procurado há quase 20 dias e ficou em silêncio por quase dois meses, quando foi afastado do cargo de chefe do executivo. Com a citação, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 27, corre o praz...