Política Governador afastado mantém serviços de carros oficiais e policiais militares para segurança pessoal Governo interino confirma disposição de dois Corollas e oito militares para atuação na segurança pessoal do governador afastado Mauro Carlesse

Mauro Carlesse (PSL) está afastado do Palácio Araguaia desde 20 de outubro, após decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em duas investigações que o colocam no comando de uma organização criminosa que cobrava propina de empresários da saúde e aparelhou a Secretaria da Segurança Pública, mas ainda mantém em seu entorno um aparato de serviços públicos c...