Política Gilmar suspende julgamento no Rio sobre foro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas Em sua decisão, Gilmar afirmou que o TJ-RJ deve se abster de discutir a controvérsia até que o Supremo julgue uma ação em que a matéria também é analisada

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu neste sábado (23) julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para decidir a quem compete analisar as acusações contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o filho do presidente Jair Bolsonaro, no esquema das "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do estado. O TJ-RJ ...